La dea bendata fa tappa in Fvg, giocata fortunata da 20mila euro

Vincita al 10eLotto in Fvg.

Ancora una volta la dea bendata si è fermata in Fvg e ha baciato un fortunato giocatore che si è portato a casa una vincita da 20mila euro ottenuta con un 9 al 10eLotto nel concorso del 3 ottobre. Come riporta Agipronews, la giocata è stata fatta a San Canzian d’Isonzo.

E’ andata meglio, però, ad un giocatore di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, che centrando un 10 Doppio Oro (combinazione 7-8-11-21-24-26-39-42-66-70) ha vinto la cifra record di 5 milioni di euro con una puntata di quattro euro. Si tratta della vincita più alta dell’anno oltre che la più alta di sempre nel concorso, al pari di quella registrata a Cesano Boscone (MI) nel 2021. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 33 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,87 miliardi di euro in questo 2023.