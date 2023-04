Carrozzine e televisori regalati alla Rsa di San Daniele

Iniziativa dell’Associazione Due Pistoni in favore della Rsa di San Daniele.

Donate carrozzine e televisori alla Rsa di San Daniele. Venerdì 14 aprile si è tenuta una breve cerimonia presso la residenza sanitaria del Distretto di San Daniele per la donazione dell’Associazione Due Pistoni alla struttura collinare.

Le donazioni di beni riguardano in particolare 5 televisori per le stanze che attualmente ne sono prive, al fine di rendere più gradevole la degenza dei pazienti accolti per completare gli interventi di riabilitazione e convalescenza. Inoltre sono state consegnate 4 carrozzine per i pazienti degenti con problemi di deambulazione, aumentando e migliorando la dotazione di questi ausili anche in sostituzione di quelli diventati nel corso del tempo usurati e obsoleti.

La cerimonia di consegna si è tenuta presso il salone dell’Rsa al 2° piano dell’edificio che ospita anche la casa di riposo, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione di volontariato “Due Pistoni”, ringraziati dalla direzione del Distretto e dal personale medico, infermieristico, riabilitativo e di assistenza della RSA di San Daniele.

L’associazione “Due Pistoni”, con questa ulteriore donazione e in continuità con il passato, esprime attenzione e sensibilità ai temi e alle problematiche connesse alla riabilitazione e convalescenza in regime di ricovero in Rsa, dopo la fase acuta e la dimissione ospedaliera.