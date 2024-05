Mia, 12 anni e un grande talento: è bronzo nazionale nella spada

Per la giovanissima friulana, bronzo al Campionato italiano spada under 14.

Grande impresa per una giovanissima atleta del Club Scherma Lame Friulane di San Daniele: Mia Fernando, spadista classe 2012, ha conquistato la medaglia di bronzo nelle Giovanissime al 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”- Trofeo Kinder Joy of Moving, il Campionato Italiano di spada dedicato alle categorie Under 14. Si tratta del miglior risultato per la sala collinare dopo la vittoria del titolo Allievi nel 2014 da parte di Mattia Bagatto.

L’allieva dei Maestri Flavio e Fabrizio Floreani ha compiuto un piccolo miracolo sportivo; 52a nel ranking nazionale, ha iniziato la gara con un girone da 2 vittorie e 3 sconfitte che le hanno portato in dote il 107° posto (su 177 atlete in gara) del seeding dell’eliminazione diretta.

Nei primi due turni dei match alle 10 stoccate, la giovanissima friulana ha messo a segno due vittorie per 10-4, rispettivamente con la cosentina Bilotta e la ravennate Liverani. Nei 64 è arrivato il successo per 10-6 su Margherita Bedino di Genova, mentre nei 32 la sandanielese ha avuto la meglio su Carmen Fontana di Caserta (11a dopo i gironi) all’ultima stoccata: 10-9.

Match combattuto anche negli ottavi con la catanese Dalia Camuffo, superata per 10-8, mentre la certezza di una medaglia è arrivata con la netta vittoria (10-4) nei quarti sulla bolzanina Caterina Lauria. La gara della friulana si è interrotta in semifinale contro la figlia d’arte Rebecca Falcini che l’ha battuta 10-8 in un incontro molto equilibrato. Rebecca Falcini si è poi laureata campionessa italiana superando in finale la ravennate Mileo per 7-4.

“Mia è stata fantastica, ha tirato benissimo durante tutta la giornata, anche se il puro punteggio del girone potrebbe far pensare di no, ma aveva tirato bene anche li. Ha ascoltato sempre ed è stata serena e tranquilla in ogni circostanza: un podio meritatissimo!” ha commentato il Maestro Fabrizio Floreani al termine dell’entusiasmante giornata di gare.