Indagini in corso in un’azienda di Aonedis. Ferito in modo serio un uomo classe 1969 di San Daniele

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a San Daniele, all’interno della ditta La Fenice Food Services nella frazione di Aonedis. Un operaio classe 1969 della zona, mentre stava lavorando le carni, si è procurato una profonda ferita al torace.

Dopo l’allarme, l’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Udine; le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e il personale dell’azienda sanitaria, per valutare eventuali mancanze nelle procedure di sicurezza.