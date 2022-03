L’incidente sulla provinciale di San Daniele del Friuli.

Auto cappottata ed un ferito, intorno alla mezzanotte, sulla provinciale 116 a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuoristrada, sbattendo contro il muretto di recinzione di un’azienda, sfondando la ringhiera per poi capovolgersi con le ruote all’aria.

Il conducente, soccorso dai vigili del fuoco volontari di San Daniele, è uscito da solo dall’auto ed è stato medicato dall’ambulanza del 118. I vigili del fuoco si sono occupati anche di mettere in sicurezza la strada. Per i rilievi sono stati interessati i carabinieri.

