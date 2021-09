L’incidente a Villanova di San Daniele del Friuli.

Incidente stradale, questa sera, intorno alle 19, in via Pischiutta a Villanova di San Daniele del Friuli. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, due auto si sono scontrate ed una è finita leggermente fuoristrada. Tutti feriti i tre occupanti dei veicolo, per i quali si è reso necessario il trasporto in ospedale a Udine.

Per una donna, la più grave, è intervenuto l’elisoccorso. Le condizioni dei tre non destano, comunque, preoccupazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele, che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada.

