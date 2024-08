Il mosaico di Paola Gortan dedicato all’Arma dei carabinieri.

L’artista Paola Gortan, nota mosaicista sandanielese, in segno di apprezzamento e riconoscimento alla dedizione che l’Arma dei carabinieri mantiene nei confronti dello Stato italiano e della collettività, ha voluto donare al Comando Provinciale di Udine un proprio mosaico dal titolo “Nei secoli fedele”, che richiama il motto concesso ai Carabinieri nel 1933.

L’opera è stata scoperta nel corso di una breve cerimonia tenutasi questa sera presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Udine, a cui hanno partecipato l’artista, il Sindaco di San Daniele del Friuli e il Comandante Provinciale di Udine, Orazio Ianniello.

L’opera.

L’opera vuole sottolineare l’importanza dei valori di dedizione, appartenenza, fedeltà dell’Arma dei carabinieri nei confronti dello Stato Italiano.

Il motto “NEI SECOLI FEDELE” spicca in alto, quasi a dare un titolo all’opera stessa. La parata nella sua ufficialità è contestualizzata a fianco del simbolo della città di Udine (Angelo); in basso la granata sormontata dalla fiamma simboleggia l’ardore, la fedeltà, la lealtà e l’onore nei confronti della Repubblica Italiana (Bandiera).

Tutti i simboli vengono inseriti in un unico quadro come fossero le grandi tessere d’un unico mosaico ,

dedicato all’Arma. I colori caldi e naturali dei marmi si uniranno e mescoleranno

con gli smalti rossi, blu e verdi contribuendo a sottolineare i colori dell’Arma e lo Stato Italiano di appartenenza.

Chi è Paola Gortan.

Paola Gortan nasce a San Daniele del Friuli il 12 febbraio 1970. Nel 1989 si diploma ragioniera presso l’istituto Tecnico Commerciale V. Manzini di San Daniele del Friuli. Un anno dopo visita la scuola per mosaicisti di Spilimbergo, si innamora del mosaico e si iscrive ai corsi. Nel giugno 1994 si diploma maestra mosaicista e da allora il mosaico diviene lavoro, hobby e sua prevalente espressione artistica. Apre il suo atelier in Via Udine 11, a San Daniele del Friuli nel 1996.

Sin dall’inizio della sua carriera si dedica anche all’ideazione e alla realizzazione di opere d’arte musive e scultoree. Realizza diverse commesse sia pubbliche che private. Tra le più significative la scultura bronzea “Speranza”, in Piazza Vittorio Emanuele a San Daniele del Friuli; il ritratto del dottor Farroni presso omonimo ristorante a San Daniele del Friuli. Il mosaico che riveste la facciata d’ingresso della scuola elementare “Dante Alighieri” di San Daniele del Friuli.