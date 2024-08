Dai canguri ai fenicotteri, ecco i nuovi arrivati allo zoo di Lignano

Due nuove femmine di canguro e numerosi pulcini di fenicottero allo Zoo di Lignano.

Altre new entry al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro: ad affiancare i bellissimi canguri rossi Gimbo e Fiona, i marsupiali australiani arrivati nella struttura lignanese lo scorso giugno, altre due femmine di canguro, Larissa e Daria, provenienti dallo Zoo di Overloon in Olanda. E a rallegrare lo Zoo lignanese anche numerosi pulcini di fenicottero europeo che si possono ammirare durante le tante attività organizzate all’interno del Parco andando alla scoperta delle meraviglie della Natura e delle specie animali che la popolano.

Dagli incontri ravvicinati con gli animali più curiosi come il bradipo, i lemuri, le testuggini e le giraffe, all’entusiasmante il “Guardiano racconta”, per arrivare alle super gettonate passeggiate all’imbrunire quando a porte chiuse, sul far del tramonto, è possibile ammirare con la massima tranquillità e in totale silenzio gli animali più suggestivi e amanti della notte. Il prossimo appuntamento è fissato giovedì 22 agosto mentre l’ultimo della stagione è previsto per giovedì 29 agosto, sempre su prenotazione.

Un’esperienza coinvolgente all’insegna dell’inclusività.

“All’interno del Parco c’è la possibilità di ammirare animali esotici e domestici ed esplorare le aree più suggestive e nascoste dello Zoo, un’esperienza molto coinvolgente e particolare che consente anche di far conoscere il nostro costante impegno per garantire un futuro alla Natura e proteggere animali spesso minacciati – ci tiene a sottolineare il direttore Maria Rodeano. La nostra struttura si impegna quotidianamente a garantire alti standard di benessere a tutte le specie ospitate, grazie alla presenza di personale qualificato e ad offrire ai visitatori un ambiente piacevole, sicuro e inclusivo”.

Il Parco Zoo Punta Verde, in collaborazione con la Fondazione Progettoautismo FVG, lo scorso settembre ha infatti lanciato il progetto sperimentale e innovativo Sensory Bag, mirato a soddisfare le esigenze specifiche dei giovani con disturbo dello spettro autistico. Si tratta di una borsa particolare che contiene una serie di oggetti attentamente selezionati assieme alla Fondazione Progettoautismo FVG, per supportare il rilassamento e l’attenzione di questi visitatori. Uno strumento unico, che viene messo a disposizione, dietro prenotazione, ai visitatori autistici durante la visita al Parco lignanese.