Una nuova scuola a San Daniele

A San Daniele del Friuli si amplia l’offerta formativa, grazie ad una nuova scuola.

Con la legge approvata il 23 dicembre, infatti, la Regione ha accolto la richiesta dell’Isis Manzini che ora potrà attivare anche il liceo delle Scienze Umane. Dal 9 gennaio 2023 ci si potrà quindi iscrivere alla classe prima del nuovo percorso di studi.

Il Manzini ha chiesto di poter avere il nuovo liceo sia perché si tratta di un percorso che coniuga formazione scientifica e quella umanistica, sia per agevolare gli studenti che, abitando in territori scarsamente serviti dai mezzi pubblici, potrebbero raggiungere San Daniele con più agio e in meno tempo, rispetto alla meta di un liceo cittadino (dato che l’indirizzo manca nel territorio della Collinare), sia ancora per arricchire l’offerta formativa di un istituto di periferia, sgravando gli istituti udinesi dal sovraffollamento.

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. A fine percorso, gli studenti dovranno aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane (pedagogia, psicologia, socio-antropologia); aver raggiunto la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; nonché aver acquisito la capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.