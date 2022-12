Rischio multa per chi lancia botti di Capodanno

Niente botti a Capodanno, altrimenti si rischia una multa fino a 1.200 euro. Non è una nuova ordinanza, perché il divieto è già contenuto nel Regolamento di Polizia urbana. Un regolamento che però il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti ci tiene a ricordare, all’approssimarsi dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno.

Sul territorio comunale, infatti, è vietato lanciare materiali esplodenti e pirotecnici, siano fuochi d’artificio, petardi o razzi. “Desidero richiamare con forza l’attenzione di tutti i cittadini su quanto previsto dall’articolo 43 del nostro Regolamento di Polizia Urbana – ha detto il sindaco -, che vieta l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di animali e a una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni, dai centri abitati e dalle aree e spazi verdi pubblici. Non abbiamo adottato una specifica ordinanza perché questo Regolamento è già vigente sul nostro territorio, a tutela delle persone e degli animali, durante tutti i 365 giorni dell’anno.”

“Credo sia veramente necessario intervenire con forza nei confronti di coloro che violano queste disposizioni (le sanzioni vanno da 200 a 1200 euro) – ha continuato il primo cittadino -, ed è doveroso da parte di tutti i cittadini il rigoroso rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sia per la sicurezza delle persone, che spesso utilizzando tali materiali subiscono gravi ferite, sia per il benessere degli animali che soffrono terribilmente a causa dei rumori provocati. Credo inoltre che questo periodo caratterizzato dalla guerra, qui in Europa, sia il momento meno adatto per utilizzare petardi, botti o simili, che certo non richiamano momenti piacevoli della vita comunitaria. Per questo motivo abbiamo chiesto alle forze di polizia operanti sul territorio una particolare attenzione riguardo alla garanzia del rispetto di quanto previsto”.