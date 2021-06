Il parapendio finito sulla casa di San Daniele.

Perde il controllo del suo parapendio e si va a schiantare sul tetto di una casa a San Daniele. È successo oggi pomeriggio, alle 16.20 circa, in via Susana, a Cimano.

Protagonista è un parapendista di origine straniera. Stava volando in zona quando, per cause in corso di accertamento, non è più riuscito a controllare il mezzo, planando sull’abitazione.

Per fortuna, l’uomo non ha riportato conseguenze fisiche, ma soltanto un comprensibile spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e San Daniele.

