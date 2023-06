Alla scoperta del Friuli su due ruote, torna il Vespa raduno a San Daniele

Il raduno di Vespa a San Daniele del Friuli.

Domenica 4 giugno torna l’appuntamento per appassionati di Vespa in un tour alla scoperta del territorio friulano, organizzato dall’associazione Vespars. Il raduno di Vespa a San Daniele del Friuli è diventato un evento imperdibile per gli appassionati delle due ruote, attirando ogni anno oltre 300 partecipanti. L’appuntamento, per l’edizione di quest’anno, è per domenica 4 giugno e offrirà un’emozionante opportunità per esplorare il territorio friulano.

L’evento è organizzato dall’associazione Vespars-gruppo vespisti San Daniele del Friuli, che ha scelto la suggestiva piazza di San Daniele come punto di partenza del raduno. Qui, oltre 250 veicoli si raduneranno per iniziare un affascinante percorso lungo la Via del Prosciutto. Si tratta di un percorso di circa 40 chilometri che si snoda tra le caratteristiche e i paesaggi suggestivi del Friuli Collinare, nelle zone più collinari della regione. Il ritrovo per i partecipanti è per le ore 9 di domenica 4 in Piazza Vittorio Emanuele II e, dopo l’immancabile degustazione del Prosciutto di San Daniele, ci sarà la tradizionale foto di gruppo che segna l’inizio dell’evento. Giunto alla sua nona edizione, il raduno di Vespa a San Daniele del Friuli attira partecipanti provenienti dal Triveneto, da alcune regioni del Centro Italia e persino dall’Austria e dalla Slovenia, offrendo un’importante opportunità per far conoscere le bellezze delle aree periferiche del Friuli-Venezia Giulia.

“Il raduno di Vespa a San Daniele del Friuli” per il Presidente dell’Associazione Vespar Alex Bidoli “è un appuntamento apprezzato per gli appassionati di veicoli d’epoca che ormai si è consolidato nel corso delle ultime edizioni. Si tratta di un’occasione per immergersi nelle bellezza del Friuli e raccontare il territorio in una modalità differente, molto apprezzata dai tanti appassionati delle due ruote.”