Il pronto soccorso di San Daniele del Friuli sarà potenziato.

Al Distretto sanitario di San Daniele arriveranno dalla Regione 11,2 milioni di euro, parte dei quali serviranno a sistemare e potenziare il pronto soccorso.

A spiegare gli obiettivi del finanziamento sono stati il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, e il vice con delega alla salute, Riccardo Riccardi, che hanno presentato ai sindaci della Collinare gli interventi previsti: “L’obiettivo è dare risposte puntuali, efficienti e appropriate al cittadino con strutture territoriali nelle quali ricevere la migliore assistenza – hanno detto -. Grazie a una disponibilità reale di oltre 11,2 milioni di euro, gran parte dei quali erogati dalla Regione, si potenziano e si rendono rispondenti alle esigenze di salute delle persone le strutture del Distretto sociosanitario di San Daniele del Friuli. Si unirà a questi importanti investimenti un’opera di alfabetizzazione della comunità, così che possa ricorrere a cure, assistenza e consulenza nella maniera più appropriata”.

La somma sarà impiegata in larga parte per la realizzazione di una casa di comunità, per la sistemazione del Pronto soccorso e l’adeguamento alle maxiemergenze, per un potenziamento dello stesso Pronto soccorso e per la sistemazione dell’area del parcheggio; 1,5 milioni di euro saranno utilizzati per acquisizioni tecnologiche, rinnovando gli ecografi, il blocco operatorio, defibrillatori e radiologico digitale. Il cronoprogramma prevede l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro il 31 marzo di quest’anno e l’affidamento dei lavori entro il 30 settembre con conclusione prevista entro la fine del 2025.

Come da obiettivo da Pnrr, è prevista l’attivazione della Casa di comunità hub con una riqualificazione edile impiantistica e una riorganizzazione di spazi ad ambulatori e uffici nella sede

dell’ex fisiatria. Con un ulteriore intervento è prevista la demolizione dell’ex casa di riposo lungo via Carducci per creare un posteggio con 70 stalli a raso. L’ospedale di comunità presso la casa di riposo sarà dotato di 20 posti letto. Previsto anche un punto di salute di comunità a Buja.