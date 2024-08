San Daniele, ecco la nuova rotonda sulla regionale. Ora tocca alla bretella di Barbeano

La nuova rotonda a San Daniele del Friuli.

E’ stata inaugurata ieri la nuova rotonda sulla regionale 463 a San Daniele del Friuli, un’opera attesa che dovrebbe rendere più fluido il transito all’intersezione tra cinque strade, compresa la provinciale.

“Un’opera importante non solo per la città ma per tutta la viabilità collinare – ha detto l’assessore alle infrastrutture, Cristina Amirante -, che rientra all’interno di un pacchetto di progetti sulla quale la Regione sta imprimendo una forte accelerazione per avviare una serie di cantieri con i quali migliorare la rete viaria del Friuli Venezia Giulia”.

L’intervento è servito a migliorare la sicurezza e fluidità del traffico dell’intersezione, sostituendo il semaforo esistente con la nuova opera stradale. Il costo globale dell’intervento, iniziato a fine ottobre dello scorso anno e terminato qualche giorno fa, è stato pari a circa 2 milioni di euro. Le opere sono state finanziate dalla Regione tramite la Delegazione Amministrativa Intersoggettiva a FVG Strade S.p.A.

Il progetto ha previsto l’adeguamento della preesistente intersezione a raso mediante la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 60 m e la realizzazione di percorsi ciclopedonali. Per agevolare il passaggio dei trasporti eccezionali, sono stati anche realizzati doppi attestamenti di entrata nei rami della Sr436, l’anello largo 9 m, delimitato da banchine larghe 1 m, sia verso l’esterno sia verso l’interno.

Inoltre l’illuminazione pubblica è stata completamente sostituita con lampade a led posizionate su 26 sostegni del tipo a sicurezza passiva mentre sono state realizzati diversi sottoservizi quali

acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione del gas. Anche la segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa è stata completamente rivista.

Alla presenza del sindaco di S. Daniele Pietro Valent e del nuovo presidente di Fvg Strade Simone Bortolotti, l’assessore regionale, nel suo intervento, ha posto in risalto la strategicità “di un’opera apparentemente semplice, ma che nascondeva non poche insidie tecniche. Nonostante tutto, grazie all’ultima tranche di finanziamento riconosciuto dalla Regione, si è riusciti a dare una decisa accelerata a questo cantiere che ora consente di fluidificare il traffico veicolare lungo la 463 e che diventa un modello per molti altri simili interventi pianificati sulla nostra rete stradale regionale”.

L’assessore Amirante ha fatto infine cenno ad un prossimo intervento non lontano a quello di San Daniele, ossia la bretella di Barbeano. “Anche in quel caso – ha detto l’esponente della Giunta – poseremo la prima pietra di un’opera di cui si parla da anni e che a breve, grazie anche alle nuove disponibilità economiche, potrà prendere definitivamente il via. In questo modo andremo ad aggiungere un nuovo tassello sulle principali direttrici della viabilità del Friuli Venezia Giulia”.