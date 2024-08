Udine, auto a gpl va a fuoco all’incrocio

Auto a fuoco a Udine.

Un’auto, una Fiat Punto bianca, in fiamme, oggi pomeriggio a Udine attorno alle 17, all’intersezione via della Faula e piazzale Rita Levi Montalcini. Il veicolo, di proprietà di M.S, non residente in città risultava alimentato a GPL e quindi, vista la pericolosità, gli agenti della Polizia locale, giunti sul posto, hanno attivato i vigili del fuoco, attuando immediatamente la deviazione del traffico a tutela dell’incolumità pubblica.

Una squadra del Comando provinciale dei pompieri ha provveduto allo spegnimento del veicolo, che tuttavia è andato completamente distrutto. Al fine di tutelare la circolazione stradale, è stata attuata, mediante la reperibilità del Comune di Udine, la chiusura della porzione di via della Faula, dal piazzale Falcone e Borsellino, fino al piazzale Rita Levi Montalcini, con opportuna segnaletica anche per le ore serali, in attesa del ripristino della parte della viabile interessata dall’incendio.