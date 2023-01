A San Daniele, truffa dell’incidente.

Ennesima truffa ai danni degli anziani, questa volta denunciata a San Daniele del Friuli, dove a farne le spese è stata una nonna preoccupata per le sorti della nipote.

Qualcuno, infatti, fingendosi avvocato, ha telefonato ad una signora di 87 anni raccontando che la nipote aveva avuto un incidente stradale ed era necessario pagare, in contanti, per evitare l’arresto della ragazza. Uno sconosciuto è poi andato a casa della nonnina e si è fatto consegnare 5mila euro in contanti più alcuni preziosi in oro per altri 3mila euro, per un bottino complessivo di 8mila euro, che la signora, in apprensione per le sorti della nipote, non aveva esitato a dare. Sul fatto indagano i carabinieri di San Daniele del Friuli.