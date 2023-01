Furto a Udine

Furto a Udine, dove, da un’abitazione sono stati portati via 40mila euro di gioielli e monili d’oro. Il fatto è avvenuto tra il 5 e il 18 gennaio, vittima una signora di 72 anni.

I ladri sono entrati forzando una portafinestra, in via Zanon, e hanno rubato 300 euro in contanti, ma soprattutto, preziosi per un ingente valore. Il furto è stato denunciato ai carabinieri del capoluogo friulano.