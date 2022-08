“Aria di Festa”, la festa del prosciutto San Daniele del Friuli, nella sua 36esima edizione, ha un programma fitto quest’anno. Il livello delle novità è descritto già da un fatto: molti numerose le prenotazioni per i bus turistici e delle strutture ricettive della zona hanno già segnato il tutto esaurito: è sold out. Un segnale che fa promettere bene per il successo della kermesse che va dal 26 al 29 agosto 2022.

Il boom di prenotazioni, anche dall’estero.

Lo storico evento enogastronomico che si tiene da oltre 35 anni celebra il valore del territorio proprio con il prodotto che più lo rappresenta: il San Daniele Dop. Uno degli esempi dell’eccellenza friulana nel mondo.

Sono già oltre 2.600 le prenotazioni ricevute per i laboratori e le degustazioni. Le attività con prenotazione obbligatoria sono ormai quasi esaurite.

Ma Aria di Festa non è un evento a corta portata. Non parla solo ai friulani: il 62% degli ospiti che si è prenotato proviene da fuori regione in prevalenza Veneto, Lombardia e centro Italia. Numerose le richieste di bus turistici dal nord Italia e dall’Austria.

Il programma: cosa c’è da fare

A dare il via alla prima serata di Aria di Friuli Venezia Giulia, venerdì 26 agosto alle ore 18.45, sarà l’esibizione della banda dell’Aeronautica militare italiana sulla suggestiva scalinata del duomo di San Daniele del Friuli

Per tutti e 4 i giorni dell’evento saranno presenti 15 stand enogastronomici lungo le vie del centro storico che proporranno degustazioni di Prosciutto di San Daniele con proposte e ricette gourmet, abbinamenti con latticini e frutta e molto altro.

Nella suggestiva terrazza affianco alla Chiesa della Fratta sarà allestita l’enoteca dedicata ai vini del FVG. E poi anche i picnic a Villa Seravallo. Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele a cui si aggiungono altrettante attività alla scoperta del Friuli Collinare e del fiume Tagliamento.

Confermati gli appuntamenti per i bambini e le famiglie con spazi

dedicati in Piazza IV Novembre, dove sarà ospitato il mercato delle aziende aderenti al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Per tutta la durata della manifestazione, PromoTurismoFVG sarà presente anche con un’area istituzionale in via Umberto I dedicata alla promozione del comparto agroalimentare e vitivinicolo: una vetrina sui prodotti e le bellezze della regione a cui parteciperanno anche alcuni operatori del territorio per raccontare la loro offerta turistica e saranno a disposizione dei visitatori per presentare le diverse opportunità del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, saranno organizzati dei laboratori per bambini a tema cibo, natura e sostenibilità nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto.