Un parto gemellare allo zoo di Lignano.

C’è stato un parto gemellare al Parco zoo punta verde di Lignano Sabbiadoro: lo scorso 29 luglio sono nati Ibaguè e Maganguè, due esemplari di Tamarino di Edipo, una piccola scimmia presente in natura nelle foreste della Colombia nordoccidentale. Una buona notizia perché attualmente la specie è in via d’estinzione.

La nascita degli esemplari.

“In questo periodo i genitori Indiana e Algo si stanno prendendo amorevolmente cura dei loro cuccioli supportati, anche, dall’aiuto delle giovani figlie Cali e Bogotà – racconta Maria Rodeano, direttore del Parco -. Alla nascita queste piccole scimmie pesano circa 40 grammi e da adulti raggiungono i 700 grammi circa”. Al momento però il loro più grande impiego è quello di stare tutta la giornata distesi sulla schiena dei genitori e delle sorelle. Non ancora per molto: presto cominceranno a muoversi sull’isola esplorando tutto quello che li circonda.

“Questo è un doppio lieto evento che ci rende particolarmente felici – ci tiene a sottolineare Maria Rodeano; il Tamarino di Edipo è una specie in via di estinzione a causa della sistematica distruzione della foresta umida in cui vive. Per la Red list dello Iucn è infatti classificata come gravemente minacciata. Per questo la nostra struttura contribuisce alla sua salvaguardia in natura destinando una parte del biglietto d’ingresso al progetto Titì condotto direttamente in Colombia e che ha l’obiettivo di preservare l’ambiente originale dove vive, incrementando la ricerca sul campo ed offrendo la possibilità di sviluppo sostenibile alle popolazioni locali che condividono lo stesso territorio dei tamarini”.

Come è fatto un Tamarino di Edipo.

Il Tamarino di Edipo si riconosce per la sua curiosa criniera bianca che circonda la testa e si prolunga fino in mezzo alla fronte. La lunga coda (che arriva a toccare i 40 centimetri) e il resto del corpo sono invece coperti da un folto mantello marrone scuro. Si ciba per lo più di insetti e frutti. Assai caratteristica è la sua voce, simile al gorgheggio di un uccello.

Vive in gruppi famigliari composta da 3 agli 8 esemplari e trascorre le sue giornate tra le chiome degli alberi giocando e andando alla ricerca di cibo. Questo esemplare può compiere balzi da un’altezza di 15 metri ricadendo senza farsi del male. Il Parco Zoo Punta Verde offre la possibilità di vedere tutti i giorni da vicino delle specie animali tanto particolari e curiose.