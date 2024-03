Una dolce sorpresa di Pasqua per i bimbi della Pediatria di San Daniele.

Dolce sorpresa questa mattina nel reparto di Pediatria dell’ospedale di San Daniele che ha ricevuto la visita speciale dei vigili del fuoco volontari di San Daniele. Armati di sorrisi e di uova di Pasqua, hanno regalato un momento di gioia tra i piccoli pazienti e le loro famiglie.

L’iniziativa, nata alla collaborazione tra la pediatra dell’ospedale, i volontari dei vigili del fuoco e la Coop di San Daniele, ha portato un raggio di luce in un periodo spesso difficile per i bambini ricoverati e per coloro che li assistono.



I vigili del fuoco volontari hanno trascorso del tempo con i bambini facendo gli auguri portando le uova di Pasqua, gentilmente donate dalla Coop di San Daniele, aggiungendo un tocco dolce alla giornata dei piccoli pazienti, che hanno potuto godere di un bel momento di svago.