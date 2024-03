Prima la rissa in stazione, poi disordini nella Casa dell’Immacolata: intervengono le forze dell’ordine

Nuovo intervento della polizia alla casa dell’Immacolata.

Prima la rissa alla stazione di Udine, poi i disordini alla Casa dell’Immacolata di Udine protagonista, nei giorni scorsi, di un altro episodio simile. Anche stavolta sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma.

Tutto è nato nel pomeriggio di ieri alla stazione di Udine, dove si è verificata una rissa tra giovani stranieri provenienti da diverse strutture di accoglienza della zona. La violenza sarebbe stata innescata dal furto di un telefono cellulare. Un ospite della Casa dell’Immacolata è rimasto ferito alla testa e successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie.

Una volta ritornato alla Casa dell’Immacolata, il giovane ferito ha dato in escandescenza sostenendo che che gli erano stati rubati tutti i vestiti. L’agitazione del giovane ha coinvolto anche altri minori, ma fortunatamente non è degenerata in ulteriori violenze fisiche. Anche in questo caso l’intervento delle forze dell’ordine è stato fondamentale per riportare la calma nella struttura, nonostante le difficoltà incontrate nel gestire la situazione.