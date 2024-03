Oltre 700 atleti alla regata regionale di San Giorgio di Nogaro

Graziati dalla pioggia che in questi giorni ha gonfiato l’alveo del Corno, 750 atleti, tra ragazzi e ragazze, si sono sfidati per tutto il giorno a colpi di remi presso le strutture della Canoa San Giorgio, a San Giorgio di Nogaro, in occasione della prima Regata Regionale selettiva per il Meeting Nazionale di canottaggio.

“Una gara davvero importante, per loro, questa – ha detto il presidente della società sangiorgina, Luca Scaini – perché vogliono dimostrare chi si è allenato meglio durante gli allenamenti invernali e si presenterà più forte alle competizioni del 2024. Dietro agli atleti, importantissime le famiglie che li sostengono, con i genitori in prima linea che ci danno un aiuto preziosissimo, oltre a tutto il lavoro dei volontari: senza queste persone, sarebbe impossibile fare sport“.

Quanto ai volontari, il presidente ritiene da sempre che siano anima pulsante del Friuli Venezia Giulia: “Riescono ad arrivare lì dove le istituzioni si fermano e fanno sì che le nostre comunità siamo energiche e vitali, promuovendo le aggregazioni giovanili ma anche quelle degli anziani. Dobbiamo tenerlo ben presente e stare loro vicini, non solo a parole, anche nella sostanza”.