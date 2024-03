Dopo Sanremo Amadeus arriva in Friuli, la cena in centro a Udine

Amadeus avvistato in centro a Udine.

Dopo il successo alla conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha colto l’opportunità di concedersi una pausa dalla frenesia dello spettacolo, trovando rifugio nel cuore del Friuli. Il presentatore ha fatto tappa a Udine per un fine settimana all’insegna dell’amicizia e della convivialità, concedendosi qualche momento di relax insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio Josè.

L’avvistamento di Amadeus nella città friulana non è passato inosservato. Sabato sera, il noto conduttore è stato visto passeggiare tra le vie di Udine, facendo tappa presso l’hotel Astoria e la pizzeria Biffi di via Poscolle. Numerosi fan che hanno approfittato dell’occasione per scambiare qualche parola con lui o per immortalare il momento con un selfie.

L’invito a trascorrere il weekend nella città friulana è giunto da Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell’Udinese e amico di lunga data di Amadeus. Accoglienza calorosa anche alla pizzeria Biffi, con il gestore Diego Giordano e i suoi collaboratori, che hanno conquistato Amadeus con una cena, arricchita dai sapori autentici della cucina locale.