Il lutto a Sedegliano per la scomparsa di Elena Antoniali.

La comunità di Sedegliano è in lutto per la prematura scomparsa di Elena Antoniali, giovane mamma di 35 anni, avvenuta venerdì scorso all’ospedale di San Daniele. Elena ha combattuto con tenacia contro una malattia che l’ha colpita un anno fa, ma purtroppo ha perso la sua battaglia, lasciando dietro di sé un vuoto immenso.

Dopo aver scoperto la malattia, Elena aveva deciso di lasciare la sua professione di architetto per concertarsi sul suo bimbo di soli 11 mesi e stare più tempo con il compagno Mattia. Avevano tanti progetti e sogni da realizzare Elena e Mattia, ma purtroppo il destino ha deciso diversamente, interrompendo troppo presto la loro felicità.

In questo momento di dolore, Sedegliano si stringe attorno al bambino di Elena e a Mattia, affinché possano trovare la forza necessaria per superare questa prova così difficile. La comunità si stringerà per dare l’ultimo saluto a Elena lunedì 19 febbraio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sedegliano.