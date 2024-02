Attività sospesa per un locale di Cervignano.

Un lavoratore in nero e carenze igieniche nella conservazioni degli alimenti. Per questi motivi i Carabinieri del Nas di Udine, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Palmanova, hanno sospeso l’attività di un locale di piazza Unità a Cervignano.

Tra le violazioni riscontrate, i militari hanno trovato un lavoratore in nero, violando le normative sul lavoro e l’occupazione regolare. Durante l’ispezione, sono emerse gravi violazioni riguardanti la conservazione, l’abbattimento e lo stoccaggio degli alimenti.

Oltre alla sospensione dell’attività i carabinieri hanno comminato una multa di oltre 30.000 euro a seguito delle violazioni emerse durante l’operazione di controllo. Per poter riaprire l’attività, il gestore del locale dovrà sanare tutte le irregolarità riscontrate.