Addio a Giacomuzzi, portava la tradizione del Friuli con la sua fisarmonica

Pier Damiano Giacomuzzi è scomparso a 87 anni.

Sedegliano piange la scomparsa di Pier Damiano Giacomuzzi, per tutti “Franco”, un uomo la cui passione per la musica ha incantato generazioni intere. Giacomuzzi, 87 anni, è deceduto martedì 23 aprile all’ospedale di Udine.

Sebbene di professione fosse un imprenditore nel settore dell’alluminio, la sua vera vocazione era la musica. Con la fisarmonica tra le mani, ha portato il suono e la cultura friulana in giro per il mondo come membro del Grop Tradizionâl Furlan. Durante gli anni, ha collaborato con gli amici del gruppo, fondato nel 1999, per diffondere la bellezza della tradizione musicale friulana. Il suo repertorio, ricco di classici locali, incantando gli ascoltatori.

“L’associazione culturale Furclap saluta Franco Giacomuzzi nel suo ultimo viaggio – ricorda l’amico Giovanni Floreani e il Grop Tradizional Furlan – . Oltre 30 anni di musica assieme a Franco rappresentano un segmento di Memoria, personale e collettiva, insostituibile. Se il corpo è chiamato a concludere il suo cammino, l’anima continua il suo viaggio cosmico e vigila su di noi, che abbiamo la responsabilità della disseminazione delle esperienze vissute. La morte non chiude un cerchio, lo apre. Il lascito di Franco non è costituito da ricordi destinati ad impolverare nel cassetto del dimenticatoio, ma sono strumenti preziosi, utili alla crescita culturale e sociale di chi continua il suo percorso terreno”.

I funerali si terranno sabato 27 aprile alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Sedegliano. Venerdì 26 aprile alle ore 18:30, sempre nella chiesa parrocchiale, si terrà la recita del Rosario.