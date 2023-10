La stagione teatrale di Sedegliano.

Sono come da tradizione sei gli appuntamenti della stagione teatrale del Plinio Clabassi di Sedegliano che è stata presentata venerdì 13 ottobre in Teatro alla presenza del sindaco Dino Giacomuzzi, del neoeletto presidente del Circuito ERT Fabrizio Pitton, del direttore dell’ERT Alberto Bevilacqua e di un cerimoniere d’eccezione come Claudio Moretti. La rassegna promossa da Comune ed Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, che inizierà domenica 19 novembre e si chiuderà all’inizio della primavera, quest’anno ha potuto usufruire del sostegno di alcune aziende della zona che hanno voluto promuovere la cultura sul territorio tramite lo strumento dell’Art Bonus.

Proprio su questo tema si sono incentrati molti degli interventi. “Dieci anni dopo la prima presentazione della prima Stagione del Plinio Clabassi – così il sindaco Dino Giacomuzzi – abbiamo voluto creare un nuovo momento di incontro per coinvolgere la cittadinanza, presentare il cartellone ed evidenziare il ruolo delle aziende mecenati del territorio che, grazie all’Art Bonus, ci hanno permesso di realizzare una stagione di grande qualità. Il nostro augurio è che le presenze in teatro continuino a crescere, confermando il trend positivo degli ultimi anni.”

Il programma.

La stagione si aprirà domenica 19 novembre con la comicità stralunata di Leonardo Manera. In Homo Modernus il comico prova a raccontare una giornata qualunque nella vita di uno di noi, dalla colazione del mattino fino all’ora di andare a letto, riuscendo a svelarne tutti i momenti carichi di ansia ma anche cogliendo gli elementi di divertimento e comicità. Dopo aver chiuso il cartellone 22/23 di Sedegliano con il Don Chisciotte, la Compagnia Stivalaccio Teatro ritornerà martedì 12 dicembre con la sua Commedia dell’Arte del terzo millennio: questa volta il classico rivisitato sarà Il Malato immaginario di Molière. Due astri nascenti del teatro italiano, Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, apriranno il 2024 del Clabassi con il divertente Solo quando lavoro sono felice, una pièce che analizza l’influenza del lavoro sulle nostre vite. C’eravamo forse amati è una commedia, lo si evince dal titolo, sentimentale ma è anche una riflessione sul mondo del teatro; la porteranno sulla scena Antonio Catania e Tiziana Foschi sabato 24 febbraio.

A 100 anni dalla nascita di Lelio Luttazzi, pianista swing e autore di decine di brani interpretati, tra gli altri, da Mina, il Quartetto Cetra e Sophia Loren, l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, accompagnata dalla batteria di U.T. Gandhi e dalla voce di Boris Savoldelli, gli renderà omaggio martedì 5 marzo con Lelio Luttazzi: ironia in swing. La chiusura di stagione – venerdì 22 marzo – sarà affidata a Veronica Pivetti con uno spettacolo il cui titolo e sottotitolo forniscono già delle chiare indicazioni sui temi trattati: L’inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole.

La campagna abbonamenti prenderà il via in Teatro (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17, sabato dalle 10 alle 12) con i rinnovi degli abbonati 2022/2023 dal 16 al 24 ottobre, il 25 sarà dedicato al rinnovo con cambio posto, mentre dal 26 al 30 ottobre verrà aperta la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Informazioni chiamando l’Ufficio Cultura del Comune allo 0432 915529 (martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 13.00 e venerdì dalle 10.30 alle 12.00) e la Biblioteca Civica allo 0432 915533 (martedì e giovedì 15.00-18.45, sabato dalle 9.00 alle 12.00) e il Teatro nei giorni di campagna abbonamenti (0432 915047). Info spettacoli al sito ertfvg.it.