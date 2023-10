Il negozio del Merletto Goriziano rialza le serrande: ecco gli orari

Gorizia, riapre il negozio del Merletto Goriziano.

Si rialzano le serrande del “Merletto Goriziano”, il negozio di corso Verdi a Gorizia vetrina delle produzioni della Scuola Merletti regionale.

Dopo la chiusura dovuta al passaggio di gestione dalla Fondazione Scuola Merletti all’Ente regionale per il patrimonio culturale – Erpac Fvg, mercoledì 18 ottobre alle 11 il negozio riprenderà l’attività, con una cerimonia di inaugurazione che vedrà la presenza di varie autorità regionali e cittadine, tra cui il Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport Mario Anzil e il sindaco Rodolfo Ziberna.

Con la riapertura del negozio, sarà nuovamente possibile ammirare e acquistare le creazioni delle maestre e delle allieve della Scuola. Un campionario che va dalle lavorazioni più tradizionali, come centrini e inserti per manufatti tessili, a quelle più innovative dei gioielli, come bracciali, orecchini, collane e spille.

Il negozio seguirà i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30