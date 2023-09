Spilimbergo, simboli nazisti sul muro di un negozio: la denuncia.

Scritte e simboli di chiara matrice nazista sono comparsi sul muro di un esercizio commerciale di Spilimbergo, gestito da una cittadina del posto di origine straniera. L’edificio è stato imbrattato con una svastica, un’ascia bipenne, e già che c’erano anche con il disegno inconfondibile di un organo sessuale maschile. Il fatto è stato denunciato dal Partito democratico di Spilimbergo.

“I simboli del nazismo e del peggiore estremismo della destra italiana hanno volgarmente insozzato un muro della nostra città, in pieno centro – rende noto la segretaria del Pd di Spilimbergo Paola Guzzoni – . Non siamo in grado di sapere se si sia voluto colpire un esercizio commerciale in cui lavora una persona di colore, e confidiamo che gli inquirenti potranno risalire alla mano che ha tracciato quei segni di violenza e intolleranza. E’ un atto chiaramente inteso ad affermare ideologie che hanno prodotto mostri e a intimidire, offendendo l’intera comunità di Spilimbergo. Il Partito democratico esprime una ferma condanna”.