La Cda Talmassons vince al Tie Break contro il San Giovanni in Marignano.

E’ ancora una volta il tie break a decidere la sfida tra Omag MT San Giovanni in Marignano e CDA Talmassons FVG (quarto consecutivo nei quattro incontri disputati tra la scorsa stagione e quello attuale). Questa volta a spuntarla sono le friulane, che trovano due punti fondamentali per mantenere vivo l’obiettivo quarto posto.

CDA Talmassons che inizia il match con Eze al palleggio, Kavaklenka opposta, Piomboni e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali con Negretti libero. Molte rotazioni effettuate poi da coach Barbieri nell’arco del match, con Hardeman che ha dato forfait all’ultimo minuto per un virus influenzale.

La partita.

Il primo set mostra già dalle prime battute un grande equilibrio tra le due compagini. Il primo break è siglato dalle Pink Panthers che si portano sul 7-9 con due punti consecutivi di Piomboni. La reazione delle padrone di casa è affidata a Serena Ortolani, che guida l’avanzata delle romagnole. Costantini prende le misure sulla capitana dell’Omag MT, 17 pari. Lo scatto decisivo però arriva dalla parte di San Giovanni, con Nardo che trova il 21-18 e indirizza il primo set, che si chiude poi a favore della squadra di casa per 25-21.

Il secondo set vede subito un’ottima reazione della CDA Talmassons FVG, che chiude con Populini uno scambio infinito per il 9-11. Ancora un muro friulano su Ortolani permette alla CDA di allungare a +4 (16-20). A scatenarsi nel finale di set è Kavalenka, che trova i punti decisivi per portare la CDA al set point, concretizzato da Populini per il 22-25.

Anche il terzo set è di gamma CDA, con le ospiti che trovano subito un break importante (0-4). Poi La squadra friulana continua a guidare il gioco, prima con gli attacchi vincenti di Kavalenka (supportati anche da delle solide difese di Negretti), poi con il muro granitico di Camilla Grazia, 9-13. La squadra di coach Barbieri resiste al tentativo di rimonta di San Giovanni, e ancora una volta nelle battute finali è Kavalenka ad indirizzare il set dal lato CDA, con il punto che chiude il parziale sul 20-25.

Il quarto parziale si mostra decisamente come il più combattuto, con una parità prolungata fino al 13 pari. Kavalenka spezza la parità per il 13-15 ma arriva subito il nuovo pareggio casalingo. L’Ace di Giacomello porta le romagnole a più tre, poi ad aumentare il vantaggio è Consoli che in fast colpisce la difesa friulana, dopo averla messa a dura prova anche nei set precedenti. San Giovanni in Marignano riesce a mantenere il vantaggio e chiude sul 25-18 portando la gara al tie break.

Il quinto e decisivo set vede condurre sempre la squadra friulana che arriva al cambio campo avanti grazie alla fast di Eckl. Nella seconda metà del parziale dilagano le Pink Panthers, che trovano cinque punti consecutivi indirizzando in maniera definitiva la gara. Un servizio a rete della formazione di casa chiude il match con il 9-15 e 2-3 finale.

Il commento di coach Barbieri.

Coach Leonardo Barbieri al termine della gara analizza così il match di oggi, che ha portato due punti importanti per la classifica della CDA Talmassons FVG: “Devo dire che è stata una partita molto combattuta, da entrambe le parti si è difeso molto, noi l’abbiamo fatto molto bene malgrado questa settimana avessimo spinto tanto a livello fisico per prepararci per i playoff. Malgrado tutto abbiamo tenuto la giusta brillantezza, crescendo molto anche in battuta, non solo nel tirar forte ma anche nel gestire i momenti dell’incontro. Loro non hanno mollato su nessun pallone perciò ne è uscita una gara molto lunga e combattuta. Siamo contenti e stiamo lavorando per arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile”.

L’ultima giornata sarà dunque decisiva per scoprire contro chi la CDA Talmassons se la vedrà nelle semifinali playoff: le friulane ospiteranno Montecchio mentre Macerata (ora a pari punti proprio con Talmassons) farà visita a Busto Arsizio, già sicura del secondo posto. Si prevede un weekend di fuoco per definire il tabellone finale dei playoff promozione.

Omag MT San Giovanni in Marignano 2-3 CDA Talmassons FVG (25-21 / 22-25 / 20-25 / 25-18 / 9-15)