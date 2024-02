Atletica Malignani, Giada Cabai è argento italiano

Grandissima prova per la giovane Giada Cabai ad Ancona.

Strepitosa Giada Cabai ad Ancona: la pesista classe 2005 dell’Atletica Malignani Libertas Udine vince l’argento assoluto frantumando il precedente personale. Il suo 15.08 di oggi vale anche il minimo per il campionato mondiale Under 20 di Lima, ad agosto

Risultato di altissimo livello per Giada Cabai agli italiani indoor di Ancona. La pesista dell’Atletica Malignani Libertas Udine sorprende nella seconda giornata dei campionati assoluti. Il suo lancio da 15.08 non solo le vale la medaglia d’argento, la prima nella categoria seniores, ma significa anche il minimo per partecipare ai prossimi Mondiali Under 20.

Una misura inaspettata per l’atleta udinese categoria junior, a soli due centimetri dalla vincitrice Anna Musci, sua amica oltre che avversaria. Che la giornata sia quella giusta si capisce da subito: al primo lancio Cabai piazza subito un ottimo 14.30, che già rappresenta un notevole miglioramento del suo personale datato ormai quasi un anno (13.96). Al secondo lancio arriva la misura che non t’aspetti: 15.08, un metro e 14 centimetri in più. Il risultato la proietta sul podio, seconda in Italia fra le “grandi” e le garantisce l’accesso al prossimo mondiale Under 20, programmato a Lima (Perù) dal 26 al 31 agosto.

L’emozione di Giada.

“Sono scesa in pedana con la voglia di rischiare. Agli italiani juniores avevo il freno a mano tirato. Ho provato a spingere il più possibile per fare l’impresa ed entrare in finale” racconta l’impresa Cabai. “Quando ho sentito il primo risultato sono impazzita di gioia. Grazie a chi mi circondava sono riuscita a concentrarmi di nuovo e a interpretare la prima misura come un punto di partenza. Il minimo era a soli 20 centimetri. Ho pensato di dare tutto, migliorando tecnicamente il primo lancio. Avevo tantissima voglia di rivincita dopo la delusione dell’anno scorso, quando ho perso i mondiali per solo 4 centimetri. E’ uscito un 15.08 che non mi aspettavo e che mi ha emozionato. All‘ultimo lancio sono tornata sopra i 14, significa che è uno standard che posso mantenere“. Il nuovo corso è appena cominciato.