Tra Tolmezzo Carnia e Maniago Vajont finisce 1 a 1.

Motta la sblocca sul finale di primo tempo, Manzato la riprende ad inizio secondo tempo. Questi i due momenti salienti della sfida in anticipo tra Maniago Vajont e Tolmezzo, disputata sabato a Vajont. Dopo la fase iniziale di studio, la prima azione pericolosa è dei ragazzi di Serini che al 19′ ci provano con un calcio di punizione di Faleschini per la testa di Gregorutti con la conclusione che finisce alta di poco sulla traversa; la risposta da parte dei padroni di casa c’è poco dopo con Gurgu, stoppato da Beltrame, tra i pali in sostituzione dell’infortunato Cristofoli.

Reclama un calcio di rigore la squadra di casa, per il contatto tra Nait e Gjini, con Gregorutti che dalla parte opposta prova ad approfittare dell’indecisione di Roveredo, ma il suo sinistro è alto sopra la traversa. Ed ì ancora il numero 10 rossoazzurro a cercare la via del gol su piazzato che esce di poco. Questione di minuti con Motta che dalla mattonella trova la rete al 44′: il destro a giro supera il non perfetto Pellegrinuzzi che tocca il pallone prima che lo stesso si infili sotto la traversa.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa trovano subito il pareggio al 6′ sugli sviluppi di una battuta rapida di una punizione a centrocampo con Plai che batte velocemente trovando la percussione di Loisotto, per il conseguente traversone che Manzato gira in rete anticipando l’uscita di Beltrame.

Il Tolmezzo torna a spingere con un’ottima azione in velocità impartita da Sabidussi, proseguita da Solari, ancora Sabidussi per Gregorutti con il sinistro fuori di un soffio. Serini gioca la carta Nagostinis e l’attaccante, autore di tre reti nell’ultime quattro partite, tutte partendo dalla panchina, la segnatura la trova – su filtrante di Gregorutti – ma viene annullata per sospetto fuorigioco. Al 39′ l’ultima occasione per i carnici con la punizione d Faleschini sempre per il Grego, instancabile, ma il colpo di testa finisce fuori.

Le ostilità si chiudono e finisce 1 a 1, con il Tolmezzo che si garantisce ancora il quarto posto. Domenica prossima al “Fratelli Ermano” salirà il Tricesimo che sabato ha fermato sullo 0 a 0 la capolista Brian Lignano.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 4^ GIORNATA GIR. RITORNO

MANIAGO VAJONT – TOLMEZZO 1-1

Gol: 44′ Motta, 51′ Manzato.

MANIAGO VAJONT: Pellegrinuzzi, Loisotto (Del Degan 42’st.), Borda (Simonella 23’st.), Plai, Bance (Belgrado 39’), Vallerugo, Gjini (Zaami 23’st.), Roveredo, Manzato, Gurgu (Bortolussi F. 33’st.), Bortolussi E. A disposizione: Moras, Liberati, Danquah, Mauro. Allenatore: Mussoletto Giovanni.



TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Nait, Faleschini, Cucchiaro, Rovere, De Giudici, Solari, Fabris, Motta (Nagostinis 25’st.), Gregorutti, Sabidussi (Picco 37’st.). A disposizione: Baron, Capellari, Persello, Coradazzi, Amadio, Tomat, Micelli. Allenatore: Serini Mauro.



ARBITRO: Perazzolo di Pordenone (Massari-Marino)

NOTE – Ammoniti Nait, Loisotto.

