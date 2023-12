Scuola e sport, premiata Giulia Brisinello

Alla giocatrice di hockey Giulia Brisinello l’importante premio assegnato dal Panathlon International per i successi ottenuti nella doppia carriera sia scolastica sia sportiva, premiata dalla presidente Margherita Alciati e dall’Assessore allo Sport del Comune di Udine Chiara Dazzan, Brisinello gioca nel ruolo di portiere.

Una carriera iniziata a 10 anni con la società Taurus di Buja dove vince il titolo italiano nel 2017 e 2018. E a soli 15 anni il debutto con la Nazionale Senior, l’età minima consentita per far parte della massima rappresentativa nazionale, ancora giovane ma già con tanta esperienza alle spalle. La sua voglia di giocare è talmente tanta che si divide tra l’hockey inline e quello su ghiaccio difendendo con grinta la porta della sua squadra, e con l’HC Davoli di Vicenza arriva per due volte al secondo posto in campionato in serie A, e vince un nuovo titolo italiano in Serie A con l’Alleghe nel 2019.

Le competizioni mondiali sembrano essere una costante nella sua vita sportiva, dal 2014 al 2021 partecipa a cinque edizioni dei Campionati Mondiali, e nel 2022 si aggiudica il quinto posto ai World Roller Games a Buenos Aires.

Una carriera fatta di tanti allenamenti, di infinite gare, di dischi lanciati a tutta forza e parati con il corpo per difendere la rete che è chiamata a proteggere, un’attività incessante che però non l’ha distolta da un altro importante percorso: quello scolastico. Nel 2023 si laurea in Ingegneria Meccanica ed ora è iscritta al Corso Magistrale di Ingegneria del Veicolo a Modena che la porterà decisamente a fare molta strada nella doppia carriera che sta seguendo.