A Tarcento la cerimonia di consegna del Premio Epifania

“Il Premio Epifania incarna perfettamente i valori della nostra terra e lo dimostra anche quest’anno, per la sua settantesima edizione, premiando due persone che hanno dato lustro al Friuli e all’intera regione nel mondo”. È quanto detto dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a Tarcento in occasione della cerimonia di consegna dell’edizione 2025 del Premio Epifania, di cui è membro della commissione assegnatrice, al ciclista Jonathan Milan e al docente e compositore direttore d’orchestra Fabrizio Fontanot.

Zilli ha rimarcato che “oggi sono stati assegnati due importanti riconoscimenti a persone attive in settori, lo sport e la musica, che anche se possono sembrare distanti e diversi sono accomunati dalla grande dedizione e impegno necessarie per ottenere risultati di alto livello. Impegno e dedizione che si accompagnano a rinunce e sacrifici per il raggiungimento di un obiettivo, valori che hanno da sempre caratterizzato la storia della nostra terra e delle sue genti, le quali hanno saputo dimostrare il proprio valore superando anche immani calamità, come il terremoto del 1976“.

L’assessore ha quindi concluso rimarcando che “questo Premio grazie alla sua lunga storia si inserisce, inoltre, a pieno titolo nelle tradizioni legate all’Epifania, festività molto sentita in Friuli, assieme alla Messa del Tallero di Gemona e alla Messa dello Spadone di Cividale“.