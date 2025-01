Anna Maksymenko oro nella spada.

L’ucraina Anna Maksymenko ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di spada che ha aperto oggi il programma della Coppa del Mondo Under 20 al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco. L’evento, giunto alla sua 19ª edizione in Friuli Venezia Giulia, proseguirà domani con la gare a squadre di spada femminile della Coppa del Mondo Under 20 e con le prove individuali del Circuito Europeo Under 23 di sciabola maschile e femminile, la grande novità di quest’anno. Lunedì la tre giorni alla Fiera di Udine terminerà con le prove a squadre di sciabola Under 23.

La gara di oggi.

Ai nastri di partenza questa mattina c’erano 231 atlete provenienti da 37 Paesi. La finale ha rispettato i pronostici della vigilia. A contendersi l’oro sono giunte la campionessa panamericana in carica, numero 1 del ranking mondiale e bronzo ai mondiali di categoria la scorsa stagione, la statunitense Leehi Machulsky, e la campionessa europea in carica, numero 2 del ranking mondiale, l’ucraina Anna Maksymenko. A spuntarla, come detto, è stata l’ucraina, capace di superare l’avversaria per 15-14 al minuto supplementare, al termine di un match molto combatutto e di ottimo livello tecnico. Per Anna Maksymenko si tratta del secondo successo consecutivo, avendo vinto la prova di Coppa del Mondo U20 disputata in dicembre a Burgos in Spagna. Sul terzo gradino del podio sono salite la spagnola Silvia Gomez Lopez, superata in semifinale da Machulsky per 12-11, e la tedesca Eva Steffens, al primo risultato di rilievo in carriera, sconfitta dalla vincitrice della gara per 15-10.

La migliore delle azzurre è stata Giulia Paulis, nona, autrice di un ottimo inizio di gara, con un girone da tutte vittorie che le hanno portato in dote la seconda testa di serie nel seeding dell’eliminazione diretta. La spadista azzurra si è fermata agli ottavi di finale, superata per una sola stoccata dalla lettone Sofija Prosina.

Il programma di domani.

Tre titoli saranno in palio nella giornata di domani. Per la Coppa del Mondo Under 20, la spada femminile a squadre prenderà il via alle 9.30. Contemporaneamente, il Circuito Europeo Under 23 di sciabola debutta a Udine con le prove individuali: la maschile inizierà alle 9.30, mentre la femminile alle 14.30.

La gara di spada femminile vedrà in pedana 21 team, tra cui le prime sette squadre del ranking mondiale. L’Italia sarà rappresentata da Allegra Cristofoletto, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Giulia Paulis. Le azzurre, attualmente quarte nel ranking, esordiranno negli ottavi di finale contro la vincente tra Svizzera e Romania. In una possibile semifinale, l’Italia potrebbe affrontare gli Stati Uniti, testa di serie numero 1, mentre nella parte opposta del tabellone le favorite sono Francia (2ª) e Ucraina (3ª).

Nella sciabola maschile Under 23 si sfideranno 83 atleti, di cui ben 47 italiani. Tra questi figura l’unico rappresentante del Friuli Venezia Giulia, Christian Colautti, classe 2002. Cresciuto nella Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro e dopo le recenti stagioni con la Virtus Scherma Bologna, Colautti si allena da quest’anno con il Petrarca Padova. Il friulano sarà inoltre parte del quartetto azzurro nella prova a squadre di lunedì. La competizione femminile di sciabola vedrà al via 63 atlete, con il contingente italiano ancora una volta in maggioranza: saranno 47 le azzurre pronte a scendere in pedana.

Tutte le informazioni sulla competizione possono essere reperite al sito cdmfencingudine.it, mentre i canali social della competizione – Junior World Cup Fencing su Facebook e Instagram – seguono costantemente l’evoluzione delle gare. Le fasi finali di ogni gara verranno trasmesse dal canale YouTube della Federazione Italiana Scherma.