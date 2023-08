Furto su un’auto a Tarcento.

Ha scordato il marsupio in auto e il veicolo aperto: due dimenticanze che sono costate care a un 54enne di Tarcento che nella tarda mattinata di oggi ha subito un furto nel parcheggio di un supermercato.

L’uomo aveva infatti lasciato la macchina in sosta davanti al negozio e al suo ritorno, anche se l’auto non aveva subito danni, non ha più ritrovato il borsello che conteneva circa 3mila euro di gioielli e contanti, per un danno complessivo pari a 5mila euro. Sul fatto procedono i carabinieri della stazione di Tarcento, anche con l’aiuto di eventuali telecamere.