I furti commessi a Tarcento.

In un caso hanno portato via i gioielli che hanno trovato in casa, in un altro, forse non trovando nulla di valore, si sono fatti la spesa con quello che c’era in dispensa. Un doppio furto che è stato commesso nella giornata di ieri a Tarcento.

I malviventi sono entrati nell’abitazione di un 38enne forzando la porta. Dentro hanno rovistato nei locali fino a trovare i gioielli per un valore di 4mila euro. Nella stessa giornata hanno colpito anche in una casa, dove hanno pensato di andarsene via con la spesa fatta. Per entrare hanno forzato, però, la porta, causando danni da 2mila euro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Cividale.

