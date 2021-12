Il furto negli uffici della Coram a Remanzacco.

Furto negli uffici della Coram in strada dell’Oselin a Remanzacco, filiale del noto gruppo che opera nel settore sanitario in Friuli. Approfittando della notte tra il 7 e l’8 dicembre i banditi sono riusciti ad entrare negli uffici dove hanno rubato 1500 euro in contanti. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Udine.

(Visited 303 times, 303 visits today)