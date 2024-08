L’incendio a Tarcento.

Incendio, nella mattinata di oggi lunedì 26 agosto, a Loneriacco di Tarcento: le fiamme hanno interessato un deposito in cui il proprietario stava lavorando con alcuni attrezzi. Per cause in corso di accertamento, forse per il caldo, si è verificato un corto circuito che ha dato origine al fuoco. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L’incendio, che si è sviluppato attorno alle 11, non ha provocato feriti né danni alle abitazioni limitrofe.