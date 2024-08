Si ferisce al ginocchio mentre percorre la pista forestale, soccorsa un’escursionista

Soccorsa nell’area di Forni di Sopra.

Una donna di 47 anni, di San Vito al Tagliamento, è stata soccorsa dopo aver riportato una distorsione al ginocchio, nell’area di Forni di Sopra. L’escursionista ha chiamato il Nue112 che ha attivato la locale stazione del Soccorso Alpino e l’ambulanza.

La donna si trovava assieme al marito e ai figli minorenni lungo la pista forestale che scende da Malga Varmost a Forni di Sopra. I soccorritori si sono portati in sei con il fuoristrada sul posto, hanno applicato una ferula alla gamba delle donna e hanno caricato lei e i suoi familiari a bordo per portarli a valle. Qui la donna ha rifiutato di essere presa in carico dall’ambulanza per proseguire con mezzi propri. L’intervento si è svolto tra le 15.30 e le 16.30 circa.