Scontro tra due auto all’incrocio a Tarcento, tre persone ferite

L’incidente stamattina a Tarcento.

Incidente con feriti nella mattinata di oggi, 19 luglio, a Tarcento: per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra via dei Fagnà e via della Ferrovia, si sono scontrate una Porsche 911, condotta da un uomo del 1949 residente in paese, e una Alfa Romeo 159 alla cui guida c’era un 45enne originario della provincia di Bergamo in compagnia di un 46enne residente in Calabria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il Norm di Cividale: tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale in codice arancione.