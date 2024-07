“Sua figlia ha avuto un incidente”: finto carabiniere truffa una 64enne

La truffa del finto incidente colpisce a Codroipo.

Un nuovo caso di truffa del finto incidente in Friuli: questa volta, a cadere nella rete dei malfattori, una 64enne di Codroipo. Il copione è il solito: la signora ha ricevuto una chiamata al telefono fisso, nella mattina del 17 luglio.

All’altro capo della cornetta, un uomo che si è presentato come carabiniere e le ha comunicato che la figlia aveva provocato un sinistro stradale per cui occorreva un risarcimento immediato per evitare la galera. La signora ha così consegnato al truffatore 3300 euro in contanti e 2200 in gioielli in oro per un totale di 5.500 euro.