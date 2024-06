L’incidente a Tarcento.

Un’auto è stata tamponata da un camion sloveno, oggi attorno all’ora di pranzo: l’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto infatti alle 13.15 lungo la Pontebbana a Collalto di Tarcento. Nello scontro è rimasto ferito un uomo friulano di 54 anni, alla guida di una Opel, che era che è stato trasportato in ospedale a Udine in ambulanza, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Taipana per i rilievi del caso.