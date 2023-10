Lorenzo Bisogni correrà alla maratona di Venezia indossando lo stemma della sua amata Tarcento.

Archiviata con successo la Maratona del Circolo Polare Artico, svoltasi in Norvegia la scorsa estate, il maratoneta tarcentino Lorenzo Bisogni si appresta a gareggiare alla Maratona di Venezia, in programma domenica 22 ottobre.

“Rispetto alla recente avventura scandinava – afferma Bisogni – mi auguro di migliorare i tempi di gara e di tollerare con più facilità lo sforzo fisico. A Tromsø, verso i tre quarti della competizione, ho accusato una forte fatica che ha messo in dubbio la conclusione del mio percorso. Ho però stretto i denti e ho tenuto duro fino al traguardo.”

Le motivazioni per la Maratona di Venezia sono ancor maggiori per Bisogni. “Ci tengo moltissimo a ben figurare domenica sia per soddisfazione personale, sia perché corro indossando la casacca con lo stemma della mia amata Tarcento. A tal proposito, ci tengo a ringraziare la Giunta Comunale, che mi ha concesso il patrocinio per l’utilizzo del logo cittadino e che ha sposato fin da subito la mia iniziativa” Bisogni è stato ricevuto al Palazzo della Regione a Udine dall’Assessore Barbara Zilli, dove ha presentato la divisa di gara patrocinata dalla Città di Tarcento.