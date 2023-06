Dal Friuli al circolo polare per correre la Maratona del Sole di Mezzanotte

Il friulano Lorenzo Bisogni alla Maratona del Sole di Mezzanotte.

La famosa Maratona del Sole di Mezzanotte, competizione atletica che si svolge a Tromsø, e che vede accorrere partecipanti da ogni parte del mondo, registra in questa edizione la presenza del friulano Lorenzo Bisogni.

Nativo di San Daniele del Friuli ma tarcentino doc, il 31enne friulano ha deciso di cimentarsi in questa sfida agonistica nel freddo del clima scandinavo per coronare un sogno da anni nel cassetto. “Anzitutto devo ammettere di essere molto emozionato, oltre che stremato dallo sforzo fisico – commenta Bisogni – ma sono soprattutto felicissimo per aver realizzato questo mio obiettivo e, non per ultimo, per aver portato la bandiera del mio Friuli qui al Circolo Polare Artico.”

“Il legame con la mia terra è fortissimo – prosegue Lorenzo – da Tarcento dove vivo, a Udine dove lavoro, fino a Trieste dove risiedono i miei nonni. La sfida della Maratona del Sole di Mezzanotte la voglio dedicare alla mia Regione. Devo dire con mia grande gioia che, fra i tanti partecipanti alla gara, moltissimi, pur venendo dalle zone più disparate del mondo, conoscono il Friuli grazie al frico, all’Udinese, Palmanova, Cividale e grazie anche alle recenti tappe del Giro d’Italia”.

La gara.

“Un commento sulla gara? A caldo direi che lo spettacolo di correre con il sole a mezzanotte godendo della vista della montagne innevate è impagabile. Per quanto riguarda la prova direi che è stata durissima, soprattutto dopo il 32esimo chilometro dove ho iniziato ad accusare un po’ di stanchezza, ma ho resistito e sono riuscito ad arrivare in fondo“. Il risultato è un grande successo per me che, da non professionista che si dedica allo sport per puro divertimento, ho iniziato da poco ad allenarmi con costanza.”

Riguardo alle prossime sfide, Bisogni dichiara “intanto mi godo qualche giorno di ferie in questa terra meravigliosa spostandomi nei prossimi giorni verso Capo Nord, per godermi dei paesaggi incantevoli e… per portare anche lì la bandiera del mio amato Friuli.