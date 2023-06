Morto dopo la puntura di un insetto, una raccolta fondi per Damiano Iob

La raccolta fondi in memoria di Damiano Iob.

Una raccolta fondi per Damiano Iob, imprenditore agricolo di Tarcento punto da un’insetto e morto a soli 41 anni dopo uno shock anafilattico. L’hanno lanciata i suoi amici sulla piattaforma Gofundme e in poche ore la cifra raccolta ha superato i 10mila euro.

La raccolta fondi e il ricordo.

Ti ricordemo tra le vigne di quel paradiso terrestre che hai creato per la tua famiglia e per i tuoi amici.

Baciato dal sole e dal vento del Ronc che hai tanto amato e di cui ti sei preso cura.

Ti immagineremo dietro al bancone: con il tuo sorriso, un calice di vino in mano e le braccia aperte ad accoglierci.

Quel vino nato dalle tue mani che rispecchia ogni sfumatura della bontà del tuo cuore.

Mani che hai intrecciato con quelle di Tatiana per percorrere assieme una vita piena di amore.

Ti rivedremo negli occhi di Edoardo che crescerà sapendo di aver avuto il miglior padre che si potesse desiderare.

Perché tu eri sempre presente per lui e la canzone che gli cantavi ogni sera risuonerá ancora nei suoi sogni.

Ti accompagneremo nei ricordi, parleremo di te e rivivrai tra le parole di chi ti ha voluto bene.

Edoardo crescerà conoscendoti attraverso i nostri racconti e ti porterà sempre dentro di sé.

Che ora la tua anima possa librare leggera e ogni volta che ci sarà vento sul Ronc sapremo che sarai tu, venuto a salutare Tatiana e il piccolo Edo.



Mandi Anime.