Piccole renne si nascondono a Tarcento

C’è una mandria di renne a Tarcento: sono renne particolari, che stanno nascoste nei giardini pubblici, sugli alberi, dietro ai monumenti. Animali silenziosi e piccolini, fatti di terracotta.

Sono le renne di “Trova la renna”, una speciale azione partecipata di “caccia alla bellezza” ideata da Maurizio De Rosa, insegnante di Monza che ha dato il via a questa iniziativa cui aderiscono diverse città in Italia, tra cui, appunto, quella friulana.

Ma come funziona? Ogni renna viene nascosta in un luogo particolare e i partecipanti devono trovarle in base ad alcuni indizi fotografici: una volta scoperte, possono immortalarle in altri posti belli, tenersele oppure liberarle di nuovo. A Tarcento, promotori di questa particolare caccia al tesoro sono stati i bimbi del Nido Verde 0432 che hanno “seminato” gli animaletti in varie parti del paese, invitando grandi e piccini a partecipare.

L’idea alla base del progetto è di stimolare uno sguardo nuovo in un luogo anche già conosciuto, per favorire la consapevolezza del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e architettonico del nostro paese attraverso l’esplorazione, la ricerca, l’osservazione dei dettagli e dei beni culturali, per attivare un processo di appartenenza e riappropriazione dei luoghi da parte della comunità.