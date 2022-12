I gigantisti azzurri e sloveni si allenano sullo Zoncolan

Gli allenamenti sullo Zoncolan.

Un’altra giornata di allenamento per i gigantisti azzurri e sloveni sulle piste del Friuli Venezia Giulia. È stata la pista 1 del monte Zoncolan a ospitare questa mattina il giovane italiano Filippo Della Vite, reduce dall’ottimo piazzamento nel gigante di Coppa del Mondo in Alta Badia e, insieme allo sciatore lombardo, si è allenato anche l’atleta di punta della squadra slovena, Žan Kranjec, bronzo nel gigante di Coppa del Mondo sulla Gran Risa.

Gli allenamenti, che, come anticipato, hanno interessato il tracciato di nera dello Zoncolan fino alle 11, hanno permesso poi di riaprire al pubblico il tratto. Grande soddisfazione da parte dei tecnici azzurri Walter Girardi e Peter Fill, che hanno manifestato apprezzamento per le condizioni e la preparazione del tracciato grazie al supporto dello staff di PromoTurismoFVG.

In occasione della giornata di preparazione atletica, PromoTurismoFVG ha consegnato agli atleti e allo staff delle due nazionali un welcome kit con alcuni gadget a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Nel corso del breve momento di saluto, a cui ha preso parte in rappresentanza della Regione il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, è stata sottolineata l’importanza di dedicare una parte dei comprensori sciistici alla preparazione tecnica non solo dei campioni, ma anche dei tanti giovani provenienti dalle scuole di sci del Friuli Venezia Giulia e dei vicini Paesi per appassionarsi a questo sport. Sempre sul monte Zoncolan, all’inizio del mese di gennaio, arriveranno le gigantiste della squadra nazionale di sci alpino tra cui Federica Brignone e Marta Bassino, attuale leader della coppa del mondo di gigante.