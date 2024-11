Vandali a Tarcento, tagliano il palo del telefono con la flex

L’episodio di vandalismo a Tarcento.

I vandali in azione tra venerdì e sabato a Tarcento, hanno lasciato diverse persone senza connessione telefonica e internet. Secondo La ricostruzione, ignoti avrebbero utilizzato una flex per tagliare un palo della rete telefonica Tim, interrompendo così le linee lungo la zona di via Plan di Paluz.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata di oggi, quando un tecnico Fastweb, chiamato dai clienti per un’improvvisa interruzione del servizio, ha verificato di persona il danno e immediatamente allertato la Tim, che ha segnalato l’accaduto ai carabinieri. Sono ora in corso le indagini per identificare i responsabili.