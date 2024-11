Controlli sulle strade nel ponte di Ognissanti, 4 positivi all’alcoltest

I controlli dei carabinieri di Gorizia.

È giusto festeggiare ed approfittare di questo spaccato di bel tempo friulano per godersi a pieno il “ponte di Ognissanti” ma va sempre tenuta in considerazione la sicurezza, soprattutto quando si è alla guida di veicoli.

In quest’ottica e in tale conteso la Compagnia Carabinieri di Gorizia ha, fin dalla notte di “halloween”, predisposto servizi particolari di controllo del territorio – in generale – con fini di scongiurare i furti nelle abitazioni (per lunghe ore lasciate libere), furti nelle vetture parcheggiate nei pressi dei cimiteri (in queste giornate punti di naturale ammassamento di persone) ed -in particolare – ha effettuato il primo dei tanti controlli straordinari alla circolazione stradale in prossimità delle maggiori arterie provinciali, nelle ore serali e notturne. Uno degli scopi principali dei servizi è quello di arginare il fenomeno degli incidenti stradali causati dalla eccessiva assunzione di sostanze alcooliche, o peggio, sotto l’effetto degli stupefacenti scongiurando, per quanto possibile, le vittime della strada.

Il servizio ha permesso di controllare, in un paio d’ore, oltre 100 automobilisti e sottoporre a prova preliminare alcolometrica 98 soggetti, dei quali 4, che erano alla guida dei propri veicoli, hanno violato il limite massimo del tasso alcolemico con le conseguenze di legge. È stato invece possibile apprezzare, al contempo, che in molte situazioni chi si trovava alla guida accompagnava amici e parenti che nel corso della serata avevano “festeggiato maggiormente”, segnale che le persone hanno compreso che è possibile divertirsi individuando qualcuno del gruppo che poi sia in grado di essere presente a sé stesso nella guida.

I controlli continueranno pure nei giorni prossimi, anche nelle fasce orarie diurne e nell’intera provincia, a tutela di tutti coloro che fruiscono delle nostre belle strade, dei nostri caratteristici borghi e degli imparagonabili luoghi ricchi di storia e di attrazione, sapendo che c’è sempre qualcuno che vigila nel loro percorso.